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«Да нифига подобного». Кержаков – о том, что «Пари НН» везло в прошлом сезоне

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков не согласен с тем, что результаты нижегородской команды в сезоне-2021/22 стали следствием везения.

– Главный вывод – «Нижний» остался [в РПЛ] за счет достаточно надежной обороны и стандартов. Насколько это правильная оценка?

– Конечно, правильная. Но я еще слышал разговоры о везении. Полностью с ними не согласен. Вообще везение – немного непонятная для меня история в футболе.

Что значит повезло? Если соперник не забил момент, это влияние множества факторов: усталость, поспешность принятия решений, еще что-то.

То есть в этом есть наша заслуга – мы правильно играли тактически, так, чтобы сопернику было некомфортно, чтобы он уставал. Я не вижу в футболе место слову «везение».

Подготовка к матчу, сама игра – огромная работа, которую проделывают не только игроки. Мы с помощниками Владимиром Казаковым и Русланом Аджинджалом отсматривали огромное количество материала, разбирали малейшие нюансы, которые помогали добиваться результата.

Хочу сказать и про видеоаналитика Андрея Анкудимова, потрясающего парня и профессионала, который вместе с нами участвовал в анализе наших матчей и игр соперника.

Эта работа – огромный труд. После нее сводить все к тому, что нам повезло? Да нифига подобного.

Глобально: я не считаю, что этот сезон «Нижнего» – удовлетворительный. Это был очень сильный сезон.

  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Клуб решил не продлевать контракт с Кержаковым.
  • Вместо него назначили Михаила Галактионова.

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Источник: Sports.ru

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