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Игроки «Спартака» не обсуждали бойкот Суперкубка: «Пускай руководство говорит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном бойкоте Суперкубка России.

«У меня со здоровьем все отлично. Бойкот Суперкубка мы не обсуждали. Пускай руководство об этом говорит. С Абаскалем не общался, сегодня посмотрим», — сказал Чернов.

  • Игра за Суперкубок должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».
  • «Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.
  • Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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