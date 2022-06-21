Игроки «Спартака» не обсуждали бойкот Суперкубка: «Пускай руководство говорит»

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о возможном бойкоте Суперкубка России.

«У меня со здоровьем все отлично. Бойкот Суперкубка мы не обсуждали. Пускай руководство об этом говорит. С Абаскалем не общался, сегодня посмотрим», — сказал Чернов.

Игра за Суперкубок должна состояться 9 июля на «Газпром Арене».

«Зенит» – чемпион России, «Спартак» – обладатель Кубка страны.

Москвичи недовольны местом проведения встречи.

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