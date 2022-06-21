Агенты Языджи опровергли информацию о том, что игрок скорее всего останется в ЦСКА

В агентстве Asportsmanagement, представляющем интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, прокомментировал информацию о том, что игрок скорее всего останется в России и будет получать солидную зарплату.
Ранее «Лилль» сообщил, что ЦСКА не выкупит Языджи.
«Мы не говорили с этим журналистом и не знаем, на кого он ссылается. Все очень интересуются будущим Языджи, но, к сожалению, многие говорят о Юсуфе, хотя ничего не знают о ситуации изнутри», – заявили в агентстве.
- ЦСКА арендовал Языджи у «Лилля» зимой.
- Он забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 12 играх.
- Клуб мог выкупить турка у «Лилля» за 12 миллионов евро.
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Источник: «Чемпионат»