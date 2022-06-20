«Манчестер Юнайтед» может купить за 30-35 миллионов защитника «Хоффенхайма» Раума

Левый защитник «Хоффенхайма» Давид Раум заинтересовал «Манчестер Юнайтед».

Переговоры о трансфере 24-летнего немца уже идут. Сумма возможной сделки оценивается в 30-35 миллионов евро.

На футболиста также претендует дортмундская «Боруссия».

В прошлом сезоне Раум забил 3 гола и сделал 13 ассистов в 35 матчах.

Его контракт с «Хоффенхаймом» действует до 2026 года.

Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

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