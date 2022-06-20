В «Сочи» появится тренер с лицензией Pro. Гаранин не может быть главным тренером

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что в клубе появится тренер с лицензией Pro.

«Что касается отсутствия у Гаранина лицензии Pro, то это формальность. И я думаю, «Сочи» пополнится одним из тренеров с такой лицензией.

То, чем обладает Вадим Вячеславович, должно нас привести к результату, а тот, кто добавится в штаб, – нужен нам как боевая единица. У нас предварительно есть понимание, и с Вадимом Вячеславовичем мы обсудили этот вопрос», – сказал Рубашко.

В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Федотов, который ушел в ЦСКА.

«Сочи» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

Гаранин до «Сочи» тренировал «Енисей».

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