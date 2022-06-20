«Рубин» назвал состав на первый матч после вылета в ФНЛ

Тренерский штаб «Рубина» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Акроном».
«Рубин»: Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе.
Запасные: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев, Муллин.
- Команда Леонида Слуцкого финишировала на 15-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22.
- «Рубин» сыграет в ФНЛ впервые с 2002 года.
- Казанцы стартуют матчем против «Родины» Дмитрия Парфенова.
Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное
Источник: телеграм-канал «Рубина»