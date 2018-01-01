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«Рубин» назвал состав на первый матч после вылета в ФНЛ

Тренерский штаб «Рубина» объявил стартовый состав на товарищеский матч с «Акроном».

«Рубин»: Медведев, Кабутов, Мартынович, Нижегородов, Ломовицкий, Зотов, Чуперка, Зуев, Йевтич, Бакаев, Фамейе.

Запасные: Дюпин, Попов, Грицаенко, Тесленко, Суриков, Моторин, Фаттахов, Кузнецов, Косарев, Игнатьев, Муллин.

  • Команда Леонида Слуцкого финишировала на 15-м месте в РПЛ в сезоне-2021/22.
  • «Рубин» сыграет в ФНЛ впервые с 2002 года.
  • Казанцы стартуют матчем против «Родины» Дмитрия Парфенова.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +13699

    Skull_Boy 22 минуты назад

    О Ломовицкий значит похороны Рубина

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