В «Сочи» объяснили, почему назначили Гаранина новым тренером

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко объяснил назначение Вадима Гаранина тренером клуба.

«Это здорово, что мы приобрели такого специалиста, который добивался достаточно хороших больших побед. На Кубке России он с «Енисеем» обыгрывал и «Рубин», и «Локомотив», эти победы о многом говорят.

Это человек с большим опытом, это тот тренер, на которого мы рассчитываем. Круто, что футбольный клуб «Сочи» усилился таким специалистом», — сказал Рубашко.

«Сочи» не назвал Гаранина новым главным тренером команды. Вероятно, это связано с проблемами с лицензией.

В прошлом сезоне команду возглавлял Владимир Федотов, который ушел в ЦСКА.

«Сочи» впервые в истории стал серебряным призером РПЛ.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное