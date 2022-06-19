Жена Мамаева опровергла информацию о рождении сына

Жена Павла Мамаева Надежда Санько опровергла информацию о рождении сына.
О том, что у пары родился ребенок, ранее сообщила продюсер Олеся Сазыкина.
«Это максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Я обязательно найду ваш контакт, и вы ответите за свою необоснованную клевету!» – сказала Санько.
- В марте прошлого года Павел развелся с Аланой Мамаевой. У них есть дочь Алиса.
- Футболисту запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам.
Источник: «Спорт-Экспресс»