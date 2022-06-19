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Жена Мамаева опровергла информацию о рождении сына

Жена Павла Мамаева Надежда Санько опровергла информацию о рождении сына.

О том, что у пары родился ребенок, ранее сообщила продюсер Олеся Сазыкина.

«Это максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Я обязательно найду ваш контакт, и вы ответите за свою необоснованную клевету!» – сказала Санько.

  • В марте прошлого года Павел развелся с Аланой Мамаевой. У них есть дочь Алиса.
  • Футболисту запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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19.06.2022 22:16
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