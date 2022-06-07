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Мамаеву запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Он отдыхает в Анапе

Бывшему полузащитнику «Химок» Павлу Мамаеву запретили выезд за рубеж из-за долгов по алиментам, сообщила в соцсетях экс-супруга футболиста Алана Мамаева.

По решению суда Мамаеву на шесть месяцев запрещен выезд за границу — до 1 декабря 2022 года.

Сейчас Мамаев проводит отпуск в Анапе.

  • Павел и Алана развелись в апреле 2021 года после 8 лет брака.
  • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
  • Суд обязал Мамаева отдавать треть дохода в месяц на содержание дочери.

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Источник: Sport24

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Комментарии7
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    Рейтинг: +801

    O-kolesov 46 минут назад

    Когда же в ГД поднимут закон о "телках-охотницах". Я не юрист и не фанат Мамаева но алименты он должен платить максимум 5 МРОТов.

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    Рейтинг: +7575

    vladik12 1 час назад

    Ну не у бабушки в деревне - уже неплохо.

    0
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    Рейтинг: +12780

    playsh 1 час назад

    Шампусик Мамая разорил...Звони Коке,он не бросит в беде.

    0
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    Рейтинг: +456

    Жорик секс обжорик 1 час назад

    Анапа напряглась

    1
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    Рейтинг: +490

    fakeid 1 час назад

    а схера ли треть доходов-то? четверть же, не? по закону.

    2
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    Рейтинг: +230

    Боратти > fakeid 1 час назад

    а вот х.. его з.. Обычно 25% за одного, 33%- за двух

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    Рейтинг: +12780

    playsh > fakeid 1 час назад

    У него дочь сиамский близнец,двухголовая.

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