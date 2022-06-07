Мамаеву запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Он отдыхает в Анапе

Бывшему полузащитнику «Химок» Павлу Мамаеву запретили выезд за рубеж из-за долгов по алиментам, сообщила в соцсетях экс-супруга футболиста Алана Мамаева.

По решению суда Мамаеву на шесть месяцев запрещен выезд за границу — до 1 декабря 2022 года.

Сейчас Мамаев проводит отпуск в Анапе.