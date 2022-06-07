Мамаеву запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам. Он отдыхает в Анапе

Когда же в ГД поднимут закон о "телках-охотницах". Я не юрист и не фанат Мамаева но алименты он должен платить максимум 5 МРОТов.
Бывшему полузащитнику «Химок» Павлу Мамаеву запретили выезд за рубеж из-за долгов по алиментам, сообщила в соцсетях экс-супруга футболиста Алана Мамаева.
По решению суда Мамаеву на шесть месяцев запрещен выезд за границу — до 1 декабря 2022 года.
Сейчас Мамаев проводит отпуск в Анапе.
- Павел и Алана развелись в апреле 2021 года после 8 лет брака.
- Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
- Суд обязал Мамаева отдавать треть дохода в месяц на содержание дочери.