Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака

Завершен бракоразводный процесс полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с супругой Аланой. Решение о разводе принял суд в Ростове-на-Дону. Они были в браке восемь лет.
В марте Мамаева уличила мужа в измене, после чего предприняла попытку суицида.
«Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», – сказала адвокат Мамаевой Валентина Перебякина.
- У пары есть общая дочь.
- Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
- Мамаев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля.
Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене
Источник: «СтарХит»
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