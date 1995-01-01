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    Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака

    Завершен бракоразводный процесс полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с супругой Аланой. Решение о разводе принял суд в Ростове-на-Дону. Они были в браке восемь лет.

    В марте Мамаева уличила мужа в измене, после чего предприняла попытку суицида.

    «Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», – сказала адвокат Мамаевой Валентина Перебякина.

    • У пары есть общая дочь.
    • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
    • Мамаев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля.

    Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «СтарХит»

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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3420

      Из Твери Леха 11 минут назад

      Бомбардир, не позорьтесь подобной фигней.

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      Рейтинг: -936

      СуперПАВ9 17 минут назад

      Печальная новость

      0
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      Рейтинг: +11977

      Persona_non_Grata > СуперПАВ9 14 минут назад

      " Нет повести печальнее на свете , чем повесть о ... Паше и Алане ( Дзагоев не при делах ) " )))

      0
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      Рейтинг: +464

      aubergine 29 минут назад

      Очень интересная новость. Уверен, что всё футбольное сообщество с придыханием наблюдало за отношениями Мамаевых. Спасибо, Бомбардир. Продолжай держать нас в курсе :)

      1
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      Рейтинг: +278

      PahaSpartak 43 минуты назад

      Что там, кстати, жена Петросяна?

      1
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      Рейтинг: +328

      mama1991 1 час назад

      большая часть футболистов разводятся по итогу, потомуша женятся на тупых куклах... которые к женам отношения не имеют...

      3
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      ...
      Рейтинг: +21871

      Боцман59rus > mama1991 1 час назад

      Так по своему интеллекту и выбирают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +445

      kosmonaft 1 час назад

      нашли тему для сайта давайте ещё бузаву сюда пугачёву шурыгину

      4
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      Рейтинг: +5596

      vladik12 > kosmonaft 59 минут назад

      Тебя спрашивать не будут, не переживай. Сами разберутся.

      0
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      Рейтинг: +21871

      Боцман59rus > vladik12 54 минуты назад

      Так он тебя тоже не спрашивал.

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      Рейтинг: +5596

      vladik12 > Боцман59rus 53 минуты назад

      Внатуре.

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      Рейтинг: +21871

      Боцман59rus > vladik12 52 минуты назад

      Сам не разобрался?

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      Рейтинг: +21871

      Боцман59rus 1 час назад

      Мне на них П.о.е.б.я.к.и.н.о)))))

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      Рейтинг: +13130

      JTherry 1 час назад

      ничего не скажешь, спортивная новость) Пашу, как мужчину, понимаю, с такой психопаткой жить - надо иметь стальные нервы...

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      Рейтинг: +3610

      mutabor0992 1 час назад

      До по БУЮ!!!Шмара и уголовник!При чем тут футбол?

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      Рейтинг: +2171

      swot1205 1 час назад

      как пиявка, просто со се т

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      Рейтинг: +11977

      Persona_non_Grata > swot1205 16 минут назад

      Не волнуйся , думаю отсосет нормально .

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