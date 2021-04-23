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Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака

23 апреля 2021, 20:17
23

Завершен бракоразводный процесс полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с супругой Аланой. Решение о разводе принял суд в Ростове-на-Дону. Они были в браке восемь лет.

В марте Мамаева уличила мужа в измене, после чего предприняла попытку суицида.

«Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», – сказала адвокат Мамаевой Валентина Перебякина.

  • У пары есть общая дочь.
  • Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.
  • Мамаев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля.

Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене

Источник: «СтарХит»

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Россия. Премьер-лига Ростов Мамаев Павел
Комментарии (23)
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ArReal
1619199662
теперь эта любительница благотворительности с него три шкуры сдерет ....
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maygli
1619200348
На с рать. Абсолютно фиолетово.
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mutabor0992
1619201103
До по БУЮ!!!Шмара и уголовник!При чем тут футбол?
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JTherry
1619201146
ничего не скажешь, спортивная новость) Пашу, как мужчину, понимаю, с такой психопаткой жить - надо иметь стальные нервы...
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Боцман59rus
1619201439
Мне на них П.о.е.б.я.к.и.н.о)))))
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kosmonaft
1619201957
нашли тему для сайта давайте ещё бузаву сюда пугачёву шурыгину
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PahaSpartak
1619204308
Что там, кстати, жена Петросяна?
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aubergine
1619205154
Очень интересная новость. Уверен, что всё футбольное сообщество с придыханием наблюдало за отношениями Мамаевых. Спасибо, Бомбардир. Продолжай держать нас в курсе :)
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Hektor 84
1619212099
Футбольная новость???
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zigbert
1619247893
В последнее время Мамаев отличается только в скандальных новостях но вот прежнюю игру пока не показывает.
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