Павел и Алана Мамаевы развелись после восьми лет брака

Завершен бракоразводный процесс полузащитника «Ростова» Павла Мамаева с супругой Аланой. Решение о разводе принял суд в Ростове-на-Дону. Они были в браке восемь лет.

В марте Мамаева уличила мужа в измене, после чего предприняла попытку суицида.

«Что касается имущества и алиментов, то эти вопросы были урегулированы мирным путем», – сказала адвокат Мамаевой Валентина Перебякина.

У пары есть общая дочь.

Во время брака Мамаев сидел в тюрьме.

Мамаев не выходил на поле в официальных матчах с 4 апреля.

Жена Мамаева объявила о разводе с игроком. На прошлой неделе она уличила его в измене