«Сможет не напрягаться». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, что ждет Мане в «Баварии»

Бывший форвард «Ливерпуля» Дин Сондерс рассказал, что ждет нападающего команды Садио Мане в «Баварии», куда он фактически уже перешел.
«Мане будет играть за «Баварию» на третьей передаче. Он два года сможет не напрягаться. В конце карьеры медаль победителя Бундеслиги будет лежать в дальнем углу его шкафа с наградами», – сказал Сондерс.
- Сенегалец заключит с «Баварией» 3-летний контракт.
- По информации Sky Sports News, «Ливерпуль» получит за Мане 42,5 миллиона фунтов.
- Мане уже играл в немецкоязычной стране – в Австрии за «Зальцбург».
Источник: твиттер «Матч ТВ»