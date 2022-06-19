«Сможет не напрягаться». Экс-игрок «Ливерпуля» рассказал, что ждет Мане в «Баварии»

Бывший форвард «Ливерпуля» Дин Сондерс рассказал, что ждет нападающего команды Садио Мане в «Баварии», куда он фактически уже перешел.

«Мане будет играть за «Баварию» на третьей передаче. Он два года сможет не напрягаться. В конце карьеры медаль победителя Бундеслиги будет лежать в дальнем углу его шкафа с наградами», – сказал Сондерс.