Советник Федуна Камоцци прокомментировал новость о переходе Зиньковского

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок.

Сильнее ли он Бакаева? Бакаев – атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге. Зиньковский – вингер. Это разные игроки», – сказал Камоцци.