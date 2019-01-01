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Советник Федуна Камоцци прокомментировал новость о переходе Зиньковского

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.

«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок.

Сильнее ли он Бакаева? Бакаев – атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге. Зиньковский – вингер. Это разные игроки», – сказал Камоцци.

  • Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
  • Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings

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Комментарии9
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    Рейтинг: +18100

    Persona_non_Grata 50 минут назад

    В центр нужны грамотные и сильные игроки - это зона достаточно проблемная, соответствует ли уровень Зиньковского необходимым требованиям ? - Посмотрим .

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    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 48 минут назад

    Чё тут смотреть ?! Это лучший игрок сейчас в России !

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    Рейтинг: +18100

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 30 минут назад

    Ну если ТЫ так сказал, то уж точно поторопились с покупкой ))), впрочем уже вроде и опровержение вышло .

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    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 30 минут назад

    Кстати , сразу можно понять твой уровень - назови пару лучших наших игроков , на данный момент ...назовешь Захаряна и Агаларова , сразу понятно будет эксперт матч Тв , а ля Губерниев.

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    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 26 минут назад

    Все норм , он мед осмотр проходит.

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    Рейтинг: +18100

    Persona_non_Grata > САДЫЧОК 9 минут назад

    Жаль что у тебя так плохо с юмором - первая моя фраза была сказана серьезно, а вот вторая в шутку, а вот с Кофрие наоборот . А почему высказываюсь осторожно в отношении Зиньковского ? - да потому что не каждой команде тот или иной подходит, надеюсь что Антон заиграет по полной .

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    Рейтинг: +9253

    САДЫЧОК > Persona_non_Grata 5 минут назад

    Все будет норм !
    Но хочется услышать пару лучших наших игроков на данный момент.

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    Рейтинг: +1034

    alefreddy 1 час назад

    да хорошее приобретение да и деньги по контракту небольшие

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    Рейтинг: +8056

    R_a_i_n 1 час назад

    Однозначно есть смысл в покупке.

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