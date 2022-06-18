Советник Федуна Камоцци прокомментировал новость о переходе Зиньковского

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал информацию о подписании полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского.
«Я очень хорошо знаю Зиньковского. Поможет ли он «Спартаку» добиться успеха? Антон отличный игрок.
Сильнее ли он Бакаева? Бакаев – атакующий плеймейкер, в основном используется на правом фланге. Зиньковский – вингер. Это разные игроки», – сказал Камоцци.
- Зиньковский выступает за «Крылья» с 2019 года.
- Он забил 17 голов и сделал 31 ассист в 117 матчах.
- Рыночная стоимость игрока – 3,5 миллиона евро.
Источник: Metaratings