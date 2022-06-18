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«Федуну впаривают игроков». Ловчев – о Кофрие

18 июня 2022, 20:46
5

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал информацию, что клуб может продать защитника Максимилиано Кофрие.

«Вопрос не в том, обрадует ли меня уход Кофрие или нет. Тут вопрос в том, что главному лицу «Спартака» Федуну впаривают таких игроков, как Хендрикс, Кофрие, Мартинс. Кофрие умеет играть в футбол, но «Спартак» всегда позиционируется лидером нашего футбола и так было во все времена.

За почти 20 лет правления Федуна клуб взял одно первенство, один кубок и суперкубок. Федуну впаривают этих игроков, а он смотрит только на цену, а не на то, как играет игрок. Кофрие слабый футболист, как и Маслов, Рассказов. И именно поэтому «Спартак» занимает такое место в чемпионате. Люди, которые при деньгах, забывают одну нашу народную мудрость: «Скупой платит дважды».

Я помню, как привозили Якина в «Спартак». Якин работал в «Базеле», Федун позвонил Абрамовичу, а тот спросил про Якину у Моуриньо и Жозе сказал, что Якин неплохой тренер. Так тренеров подбирают? Точно по такой же логике идет в «Спартаке» и подбор игроков», – сказал Ловчев.

  • Кофрие перешел в «Спартак» прошлым летом за 2,5 миллиона евро.
  • Он сделал 1 ассист в 25 матчах.
  • Его рыночная цена – 900 тысяч евро.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Кофрие Максимилиано Ловчев Евгений
Комментарии (5)
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Hoahin
1655577448
Все верно сказал
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Ziklop
1655580423
Ай да Ловчев молодца!
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Persona_non_Grata
1655582979
Трудно не согласиться .
Ответить
NewLife
1655586020
Ну и....
Ответить
paracetamol
1655618912
Я бы вообще рыжих не брал!
Ответить
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