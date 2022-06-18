Глушаков: «Смотрю все матчи своей жены. Сегодня она выйдет и похоронит «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча за женский Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА.
– Какие эмоции перед финалом?
– Предстоит хороший матч. Хотелось бы, чтобы жена приехала домой с Суперкубоком.
– Часто смотрите женский футбол?
– Когда она играет, конечно. Смотрю ли все матчи ее? Ну да.
Глушаков верит, что его супруга Ксения Коваленко, выступающая за ЦСКА, сыграет решающую роль в матче.
«Моя супруга сегодня в запасе, но это временно. Это будет такая скрытая лошадка, которая выйдет сегодня и похоронит «Локомотив». И она выиграет Суперкубок», – добавил Глушаков.
- Игра стартовала в 14:00 мск.
- Матч проходит на стадионе «Спортивный городок Лужники».
- Это 2-й в истории женский Суперкубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»