Глушаков: «Смотрю все матчи своей жены. Сегодня она выйдет и похоронит «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча за женский Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА.

– Какие эмоции перед финалом?

– Предстоит хороший матч. Хотелось бы, чтобы жена приехала домой с Суперкубоком.

– Часто смотрите женский футбол?

– Когда она играет, конечно. Смотрю ли все матчи ее? Ну да.

Глушаков верит, что его супруга Ксения Коваленко, выступающая за ЦСКА, сыграет решающую роль в матче.

«Моя супруга сегодня в запасе, но это временно. Это будет такая скрытая лошадка, которая выйдет сегодня и похоронит «Локомотив». И она выиграет Суперкубок», – добавил Глушаков.