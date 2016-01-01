Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
3 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?

Глушаков: «Смотрю все матчи своей жены. Сегодня она выйдет и похоронит «Локомотив»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился ожиданиями от матча за женский Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА.

– Какие эмоции перед финалом?

– Предстоит хороший матч. Хотелось бы, чтобы жена приехала домой с Суперкубоком.

– Часто смотрите женский футбол?

– Когда она играет, конечно. Смотрю ли все матчи ее? Ну да.

Глушаков верит, что его супруга Ксения Коваленко, выступающая за ЦСКА, сыграет решающую роль в матче.

«Моя супруга сегодня в запасе, но это временно. Это будет такая скрытая лошадка, которая выйдет сегодня и похоронит «Локомотив». И она выиграет Суперкубок», – добавил Глушаков.

  • Игра стартовала в 14:00 мск.
  • Матч проходит на стадионе «Спортивный городок Лужники».
  • Это 2-й в истории женский Суперкубок России.

Новости по теме
Глушаков – о звездном забеге в Москве: «На «спокухе» бежал. Не хотел всерьез бороться за первое место» 2
Глушаков занял пятое место на звездном забеге в Москве. Губерниев – последний 10
Глушаков отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Источник: «Спорт-Экспресс»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:29
Комментарии3
...
  • ...
    Рейтинг: +11974

    ВетеR 1 час назад

    Херовый прогнозист из тебя

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +19703

    Аvenger 2 часа назад

    Облажался Дениска. Проиграла Ксюха. А где женские клубы Химки и Спартак?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +22874

    DOCTOR PENALTY 4 часа назад

    Дэн, на противоположной трибуне яро болеть за ЦСКА будет твоя бывшая Дашка, так что не спеши. Время покажет. )

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11