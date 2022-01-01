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Гайич: «Фернандес много сделал для ЦСКА. Я попробую повторить это»

Новичок ЦСКА Милан Гайич высказался о своем переходе в московский клуб.

«Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение быстро.

Я очень благодарен за приглашение. И счастлив подписать контракт. ЦСКА – большой клуб и очень известный, не только в России, но и у меня в стране. Я слышал много лестного о клубе. Я счастлив оказаться здесь.

Я знаю Марио [Фернандеса]. Он легенда клуба и великолепный игрок. Но все есть, как оно есть. Жизнь продолжается, игроки меняются.

Я знаю, как много он сделал для клуба и попробую повторить это. Постараюсь быть так же хорош, как и он, но на это потребуется время.

Сперва я хочу привыкнуть к команде. Я сделаю все, что в моих силах», – сказал 26-летний серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
  • Фернандес провел в московской команде 10 сезонов.

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Источник: ютуб-канал ЦСКА

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