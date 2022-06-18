Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гайич: «Фернандес много сделал для ЦСКА. Я попробую повторить это»

Гайич: «Фернандес много сделал для ЦСКА. Я попробую повторить это»

18 июня 2022, 12:54
3

Новичок ЦСКА Милан Гайич высказался о своем переходе в московский клуб.

«Пару недель назад я узнал, что ЦСКА заинтересован во мне, поэтому мне не пришлось долго раздумывать. Я принял решение быстро.

Я очень благодарен за приглашение. И счастлив подписать контракт. ЦСКА – большой клуб и очень известный, не только в России, но и у меня в стране. Я слышал много лестного о клубе. Я счастлив оказаться здесь.

Я знаю Марио [Фернандеса]. Он легенда клуба и великолепный игрок. Но все есть, как оно есть. Жизнь продолжается, игроки меняются.

Я знаю, как много он сделал для клуба и попробую повторить это. Постараюсь быть так же хорош, как и он, но на это потребуется время.

Сперва я хочу привыкнуть к команде. Я сделаю все, что в моих силах», – сказал 26-летний серб.

  • Гайич перешел в ЦСКА из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
  • Фернандес провел в московской команде 10 сезонов.

Еще по теме:
Защитник ЦСКА пошутил над Бориско на фоне его возможного перехода в клуб
«Зенит» обсмеял Гайича, которого Луис Энрике перед голом усадил на пятую точку 1
Станкович рассказал, как проводил время с футболистами в Москве 3
Источник: ютуб-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Фернандес Марио Гайич Милан
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1655553582
Замах на рубль, посмотрим какой удар будет.
Ответить
zigbert
1655555063
Трудно будет заменить Фернандеса, однако все будет зависеть от характера и мастерства игрока.
Ответить
igorzhukov
1655556253
Бюджeтный aналог кoндиционеpа, прeкрасно оxлаждает, очищaет и увлaжняет воздyх + нoчник. Очeнь кoмпaктный, paботает от USB и cети, мoжно пocтавить в мaшинy или взять с сoбою на пляж. Bы cможете наcлаждаться проxладой где yгoдно вcего за 1990 рyб., вот cайт ----- https://opn.pm/p
Ответить
Главные новости
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
21:30
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
21:07
2
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
20:27
13
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
20:20
3
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
19:40
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
26
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
18:43
1
Кубок России. «Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург»
18:22
4
Все новости
Все новости
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
20:39
1
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
20:06
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
19:19
4
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
18:58
26
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
18:51
1
Российский футболист раскрыл, почему сбежал из Турции
18:32
1
Президент «Фламенго» публично радовался продаже Платы в «Динамо»: «Больше не нужно искать его по ночному Рио»
17:50
3
Радимов – об удалении Дивеева: «Остаться без трусов было бы хуже»
17:40
3
Овчинников ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
17:01
7
Дасаев сказал, в чем сила нынешнего «Спартака»
16:56
8
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
16:45
Канчельскис: «Где хваленая академия «Локомотива»? Там играют блатные»
16:16
6
Мартинс отреагировал на отказ «Динамо» подписывать его из-за проваленного медосмотра
15:55
6
Украинцы Малиновский и Батагов могут в ноябре приехать в Петербург
15:36
8
Бубнов назвал Кондакова «зенитовским выкормышем»: «Подлец уже в таком возрасте!»
15:24
30
Участнику ЧМ-2026 ищут клуб в РПЛ после срыва трансфера в «Динамо»
15:00
4
Кокорин за 3 месяца пребывания в России 39 раз нарушил ПДД
14:43
11
Гурцкая назвал российского футболиста, который может оживить «Зенит»
14:30
9
Бубнов разобрал скандальный пенальти в пользу «Зенита» в Воронеже
13:57
25
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
13:47
1
В «Динамо» ответили, не жалеют ли о срыве трансфера Тюкавина в «Зенит» за 30 миллионов
13:35
1
Мостовой назвал человека, который спасет РПЛ от судейских ошибок
13:23
4
Романцев отреагировал на сенсационную ничью «Спартака» с «Оренбургом»
13:03
19
Фанаты «Локо» едва не подрались с игроками
12:44
9
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
12:30
1
«Краснодар» отправил своего форварда в «Факел»
12:17
2
Подробности ухода Мостового из «Зенита»
12:11
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+