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Йоканович объяснил, зачем возглавил «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал первое интервью клубной пресс-службе. Он объяснил, чем его привлекло предложение из РПЛ.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.

Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», – сказал Йоканович.

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Источник: официальный сайт «Динамо»

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