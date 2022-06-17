Йоканович объяснил, зачем возглавил «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал первое интервью клубной пресс-службе. Он объяснил, чем его привлекло предложение из РПЛ.

«Я полон мотивации и очень рад возглавить клуб с такой большой и славной историей. Наш план — приступить к предсезонной подготовке команды как можно скорее. Постараемся, чтобы «Динамо» продолжало добиваться хороших результатов, а болельщики испытывали чувство радости и гордости за клуб.

Я работал в разных странах и лигах, и возможность открыть для себя новый чемпионат — это тоже дополнительная мотивация для меня. Мой тренерский штаб и я лично приложим все усилия, чтобы помочь клубу бороться за достижение поставленных целей», – сказал Йоканович.