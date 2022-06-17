Степашин поставил задачу перед Йокановичем в «Динамо»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал назначение на пост главного тренера серба Славиши Йокановича.
«Задача Йокановичу будет поставлена в ближайшее время после заседания совета директоров. Йоканович приезжает в Москву 21 июня.
Насчет чемпионства или не чемпионства не надо забегать вперед, ниже третьего точно не должно быть – это моя точка зрения как члена совета директоров. Тем более, что «Динамо» в следующем году сто лет», – сказал Степашин.
- Йоканович сменил в «Динамо» Сандро Шварца.
- Он ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм», «Уотфорд», «Маккаби» (Тель-Авив), «Партизан» и другие команды.
- В 2018 году Йокановича рассматривал «Челси».
Источник: «Комсомольская правда»