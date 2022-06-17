Кержаков – о продолжении карьеры: «Готов к любым предложениям»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поговорил о будущем. Он открыт для предложений.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет. Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения», – сказал Кержаков.