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Кержаков – о продолжении карьеры: «Готов к любым предложениям»

Бывший главный тренер «Пари НН» Александр Кержаков поговорил о будущем. Он открыт для предложений.

«Возглавить команду в ближайший месяц? Не думаю, что этот вопрос ко мне. Я не могу отвечать за другие команды. Пока переговоров нет. Конечно, я неоднократно говорил о желании продолжить работу. Предпочтение РПЛ или ФНЛ? Я готов рассматривать любые предложения», – сказал Кержаков.

  • Тренер покинул Нижний Новгород, так как контракт истек.
  • «Пари НН» стал 11-м в дебютном сезоне РПЛ.
  • Команду принял главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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