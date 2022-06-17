Иванов: «Слуцкий со времен сборной не изменился. Чуть поправился, волосы выросли»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.

– Вы уже работали со Слуцким в Самаре. Насколько с тех пор он изменился как тренер?

– В Самаре и в сборной поработал. Нисколько не изменился, чуть поправился, волосы выросли.

– Он вроде худел наоборот?

– Это он корсет надевал.

– Обсуждали вашу роль в команде? Лидер, капитан?

– Это на поле нужно показывать. Начнется сезон и расставит все на свои места, кто лидер, кто запасной, кто капитан.