Иванов: «Слуцкий со времен сборной не изменился. Чуть поправился, волосы выросли»

Полузащитник «Рубина» Олег Иванов высказался о главном тренере команды Леониде Слуцком.
– Вы уже работали со Слуцким в Самаре. Насколько с тех пор он изменился как тренер?
– В Самаре и в сборной поработал. Нисколько не изменился, чуть поправился, волосы выросли.
– Он вроде худел наоборот?
– Это он корсет надевал.
– Обсуждали вашу роль в команде? Лидер, капитан?
– Это на поле нужно показывать. Начнется сезон и расставит все на свои места, кто лидер, кто запасной, кто капитан.
- Иванов перешел в «Рубин» из «Уфы».
- Казанский клуб заключил с хавбеком контракт по схеме «1+1».
Источник: сайт «Рубина»