Галактионов объяснил, почему принял предложение «Пари НН»

Старший тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари НН».

– Расскажите, что привлекло вас в предложении от ФК «Пари Нижний Новгород»?

– Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект.

Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие – губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и генеральному директору клуба Равилю Измайлову.