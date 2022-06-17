Галактионов объяснил, почему принял предложение «Пари НН»

Старший тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари НН».
– Расскажите, что привлекло вас в предложении от ФК «Пари Нижний Новгород»?
– Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект.
Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие – губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и генеральному директору клуба Равилю Измайлову.
- Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года.
- В «Пари НН» он сменил Александра Кержакова.
Источник: сайт «Пари НН»