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Галактионов объяснил, почему принял предложение «Пари НН»

Старший тренер молодeжной сборной России Михаил Галактионов объяснил, почему решил возглавить «Пари НН».

– Расскажите, что привлекло вас в предложении от ФК «Пари Нижний Новгород»?

– Для нас большая честь работать в прекрасном футбольном регионе, где есть амбициозные планы развития команды. Нам очень интересен этот проект.

Наш тренерский штаб благодарен за поддержку нашего решения руководству РФС, за оказанное доверие – губернатору Нижегородской области Глебу Никитину и генеральному директору клуба Равилю Измайлову.

  • Галактионов возглавляет молодежную сборную России с декабря 2018 года.
  • В «Пари НН» он сменил Александра Кержакова.

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Источник: сайт «Пари НН»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1832

    моэм 30 минут назад

    Вторая зарплата !!!....вот первая причина , она же и последняя .... а то мелет что то про "радости" работы в регионе подальше от Москвы .

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    Рейтинг: +10657

    Алексей З 1 час назад

    Галактион определённо чей-то протеже.
    Откуда он взялся в молодёжке?
    Теперь по чье-то "доброй воли" возглавил клуб РПЛ.

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