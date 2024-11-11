Обращение Галактионова к СМИ по поводу Батракова

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к медиа с просьбой.
– То, что к нему приковано много внимания – это хорошо или плохо?
– Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры.
- Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
- Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.
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Источник: «РБ Спорт»