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Обращение Галактионова к СМИ по поводу Батракова

11 ноября 2024, 13:00
15

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов обратился к медиа с просьбой.

– То, что к нему приковано много внимания – это хорошо или плохо?

– Понятно, что внимание к нему обоснованное, Батраков этого заслуживает. Но мы призываем СМИ немного снизить градус, чтобы Алексей дальше спокойно развивался и показывал хорошее качество игры.

  • Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Игрок с 10 голами лидирует в списке бомбардиров сезона РПЛ.
  • Батраков вызван на ближайший сбор сборной России.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей Галактионов Михаил
Комментарии (15)
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andrei-sarap-yandex
1731319862
достали уже с этим БАТРАКОВЫМ......получится как с ГЛУШЕНКОВЫМ будет травма и ХАНА ему.....его оставляют без опеки и вся команда играет на него поэтому забивает....жёстче и ближе к нему играть ...и он будет НИКТО...
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...уефан
1731321484
...принять его в пионеры, взять клятву в верности и отправить в пионерский лагерь под охрану)...
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BarStep
1731322914
«Обращение Галактионова к СМИ..» Во как завернули! А мне показалось, что он просто ОТВЕТИЛ на очередной тупой вопрос … :)
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Plyash
1731327493
Похоже,Галактионов открыто признаёт,что у Батракова неустойчивая психика... Ну так,найми психиатра,при чём здесь СМИ?
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Belyiccat
1731327795
Будем наблюдать.
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KPCC-SPB
1731328963
норм играет, к нам в Зенит пора брать
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erybov1965
1731334668
Разумная просьба,нормального тренера.А то у нас и тренера бывают любители авансы давать по игре молодых игроков.И большая часть - мимо.
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Иван Петров 1986
1731336159
Правильно высказался.
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subbotaspartak
1731337211
Но мы призываем немного снизить градус.... Правильно, пивка для рывка...
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FWSPM
1731341855
Хватит набивать цену парню а то дядя Леша не рассчитается
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