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«Зиньковский перерос уровень «Крыльев». Осинькин высказался о возможном уходе игрока

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о будущем полузащитника Антона Зиньковского.

«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский ещe больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным.

Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», — сказал Осинькин.

  • Зиньковский забил 4 гола и отдал 8 ассистов в 30 матчах сезона РПЛ.
  • Он лучший ассистент лиги.
  • Рыночная стоимость – 3,5 миллиона евро.

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 08:29
Комментарии4
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    Рейтинг: +9244

    САДЫЧОК 31 секунду назад

    Сейчас Зиньковский - лучший футболист России !
    Как , можно , этого не видеть ?!

    0
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    Рейтинг: +10657

    Алексей З 1 час назад

    С чего вы взяли , что он перерос уровень КС ?
    8-ое место - это достижение ?
    Вот Сочи - Да, а КС ещё расти и доказывать, и Зиньковскому в том числе.

    1
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    Рейтинг: +65591

    portero 2 часа назад

    Спартак же хотел...
    Надо брать!!! Игрок хороший!

    1
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    Рейтинг: +7943

    R_a_i_n 2 часа назад

    Буквы р нету, а так можно взять.

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