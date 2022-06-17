«Зиньковский перерос уровень «Крыльев». Осинькин высказался о возможном уходе игрока

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о будущем полузащитника Антона Зиньковского.

«Много уже было разговоров, что Антон перерос уровень «Крыльев». Как мы видим, находясь в «Крыльях» в этом сезоне, Зиньковский ещe больше прибавил. Сейчас я не хотел бы как-то оценивать, кто и кого перерос. Он действительно был полезным.

Антон – часть команды. И он прибавляет вместе с командой. Уходит или нет — пока сказать сложно. Надеюсь, что мы постараемся сохранить как можно больше лидеров», — сказал Осинькин.