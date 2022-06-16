«Они пытались избавиться от меня, но не смогли»: Алвес попрощался с «Барселоной»

Защитник Дани Алвес опубликовал пост в соцсетях в связи с уходом из «Барселоны».

«Дорогие болельщики, вот и пришло время прощаться. Я посвятил этому клубу более восьми лет, этим цветам, этому дому, но, как и всегда в жизни, годы идут, дороги расходятся, а истории пишутся в других местах. Так и получилось.

Они пытались избавиться от меня, но не смогли. Поэтому вы не можете и представить, какой стойкостью я обладаю.

Прошло много лет, прежде чем футбол и жизнь, которые, как всегда, очень благосклонны к тем, кто их уважает, решили дать мне возможность вернуться сюда, чтобы попрощаться.

Но я не могу попрощаться, не поблагодарив всех тех, кто остается в тени, но делает нашу жизнь идеальной: спасибо вам!

Также хочу поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность вернуться и снова надеть эту великолепную форму. Вы не представляете, как я счастлив... Надеюсь, вы не будете скучать по моему безумию и постоянному счастью.

Я надеюсь, что те, кто остается, изменят историю этого прекрасного клуба. Я желаю этого от всего сердца.

23 трофея, два требла, одна «шестерка» (6 трофеев в 2009 году) и великолепная история написана! Это конец одной прекрасной эпохи и начало другой.

Пусть мир помнит: лев даже в 39 лет остается прекрасным и сумасшедшим львом. Vicsa al Barca (Вперед «Барса»)» – написал футболист.