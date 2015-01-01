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Денисов: «При Кикнадзе из «Локомотива» украли 30 миллионов»

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о бывших менеджерах клуба.

«Илья Геркус – топ-менеджер для российского футбола. То, что он сделал с «Локомотивом» за полтора-два года, – это фантастика. Почему он до сих пор не работает? Потому что это наш российский футбол.

Человек приходит, берет «Локомотив». Одного с пляжа, меня с первой лиги, собирает команду, и мы выигрываем Кубок, потом чемпионат. И человека снимают. Вы чего, больные?

Василий Кикнадзе приходит ко мне и говорит на 300 тысяч уменьшить зарплату. Тебе надо – ты и уменьшай. Я разворачиваюсь и ухожу. А через год воруют 30 миллионов евро. О чем здесь можно говорить?» – сказал Денисов.

  • Игрок был в «Локомотиве» с 2016 по 2019 год.
  • В РПЛ за команду он провел 67 матчей, забил гол.
  • Также Денисов брал РПЛ с «Зенитом».

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Источник: ютуб-канал Nobel

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