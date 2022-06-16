Денисов: «При Кикнадзе из «Локомотива» украли 30 миллионов»

Бывший полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов поговорил о бывших менеджерах клуба.

«Илья Геркус – топ-менеджер для российского футбола. То, что он сделал с «Локомотивом» за полтора-два года, – это фантастика. Почему он до сих пор не работает? Потому что это наш российский футбол.

Человек приходит, берет «Локомотив». Одного с пляжа, меня с первой лиги, собирает команду, и мы выигрываем Кубок, потом чемпионат. И человека снимают. Вы чего, больные?

Василий Кикнадзе приходит ко мне и говорит на 300 тысяч уменьшить зарплату. Тебе надо – ты и уменьшай. Я разворачиваюсь и ухожу. А через год воруют 30 миллионов евро. О чем здесь можно говорить?» – сказал Денисов.