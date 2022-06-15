Ловчев считает, что «Спартак» опустился на уровень «Базеля-2» с приходом Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев возмущен назначением Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

«Мы все время говорим, что спорт вне политики, хотя уже давно всем все понятно. Абаскаль вне политики. Только и всего.

А почему у него был выход уйти только во вторую команду «Базеля»? Все только и говорят, что он с этой командой второе место занял, какой он великий тренер. И вдруг его опускают во вторую команду. Объясните, почему? «Спартак» на уровне «Базеля-2», – сказал Ловчев.