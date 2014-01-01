Ловчев считает, что «Спартак» опустился на уровень «Базеля-2» с приходом Абаскаля

чего раньше времени скулить надо верить в будущее
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев возмущен назначением Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.
«Мы все время говорим, что спорт вне политики, хотя уже давно всем все понятно. Абаскаль вне политики. Только и всего.
А почему у него был выход уйти только во вторую команду «Базеля»? Все только и говорят, что он с этой командой второе место занял, какой он великий тренер. И вдруг его опускают во вторую команду. Объясните, почему? «Спартак» на уровне «Базеля-2», – сказал Ловчев.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.