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Ловчев считает, что «Спартак» опустился на уровень «Базеля-2» с приходом Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев возмущен назначением Гильермо Абаскаля главным тренером московского клуба.

«Мы все время говорим, что спорт вне политики, хотя уже давно всем все понятно. Абаскаль вне политики. Только и всего.

А почему у него был выход уйти только во вторую команду «Базеля»? Все только и говорят, что он с этой командой второе место занял, какой он великий тренер. И вдруг его опускают во вторую команду. Объясните, почему? «Спартак» на уровне «Базеля-2», – сказал Ловчев.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +16925

    Garrincha58 22 минуты назад

    чего раньше времени скулить надо верить в будущее

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    Рейтинг: +15921

    Cleaner 55 минут назад

    Спартак и СЕЙЧАС находится на уровне БАЗЕЛЯ-2!!!

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    Рейтинг: +1263

    Узб@гоеный 57 минут назад

    Доведёт этот рыжий хряков до пердива.

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