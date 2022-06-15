Дибала договорился о контракте с «Интером»

Пауло Дибала перейдет в «Интер».

Форвард уже договорился о контракте с миланским клубом. Он подпишет соглашение на четыре года с зарплатой около 8 миллионов евро в год.

В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.