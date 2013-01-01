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Дибала договорился о контракте с «Интером»

Пауло Дибала перейдет в «Интер».

Форвард уже договорился о контракте с миланским клубом. Он подпишет соглашение на четыре года с зарплатой около 8 миллионов евро в год.

В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.

  • Дибала перейдет в «Интер» бесплатно, так как срок его контракта с «Ювентусом» истекает 30 июня.
  • Пауло забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах прошедшего сезона.
  • На игрока претендовал «Тоттенхэм», но отказался из-за его требований по зарплате.

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Источник: Football Italia

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Комментарии1
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    Рейтинг: +10

    efdghj 32 минуты назад

    Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
    Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)
    Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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