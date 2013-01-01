Дибала договорился о контракте с «Интером»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Пауло Дибала перейдет в «Интер».
Форвард уже договорился о контракте с миланским клубом. Он подпишет соглашение на четыре года с зарплатой около 8 миллионов евро в год.
В ближайшее время 28-летний аргентинец пройдет медосмотр.
- Дибала перейдет в «Интер» бесплатно, так как срок его контракта с «Ювентусом» истекает 30 июня.
- Пауло забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах прошедшего сезона.
- На игрока претендовал «Тоттенхэм», но отказался из-за его требований по зарплате.