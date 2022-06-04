«Тоттенхэм» отказался от подписания Дибалы из-за его требований по зарплате

Бывший нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не перейдет в «Тоттенхэм».

В лондонском клубе сочли неприемлемыми требования футболиста по зарплате – 280 тысяч фунтов в неделю.

По аналогичной причине «Ювентус» отказался продлевать контракт с аргентинцем и отпустил его бесплатно.

В прошедшем сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 39 матчах.

Вероятно, он продолжит карьеру в «Интере».

Рыночная стоимость форварда – 40 миллионов евро.

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