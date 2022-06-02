Дибала отказал «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу» ради перехода в «Интер»

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти только в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец ради перехода в миланский клуб отказал дортмундской «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу».

Дибала попрощался с «Ювентусом».

Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».

В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?