Дибала отказал «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу» ради перехода в «Интер»

На место турка его, а того в шею!
Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти только в «Интер».
По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец ради перехода в миланский клуб отказал дортмундской «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу».
- Дибала попрощался с «Ювентусом».
- Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
- В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?