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Дибала отказал «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу» ради перехода в «Интер»

Экс-нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала хочет перейти только в «Интер».

По информации La Gazzetta dello Sport, аргентинец ради перехода в миланский клуб отказал дортмундской «Боруссии», «Севилье» и «Ньюкаслу».

  • Дибала попрощался с «Ювентусом».
  • Аргентинец близок к подписанию контракта с «Интером».
  • В этом сезоне 28-летний Дибала забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: FC Inter News

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1034

    mama1991 1 час назад

    На место турка его, а того в шею!

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