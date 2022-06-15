Захарян вспомнил прощальные слова Шварца в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера московского клуба.

«Шварц сказал, что никогда не забудет ни нас, ни «Динамо». Поблагодарил за два совместных года и сказал, что «Динамо» всегда будет у него в сердце.

Мне было очень обидно из-за его ухода, хотелось продолжить работать с ним. Шварц — мой футбольный отец, я буду очень скучать по нему», — рассказал Захарян.