Захарян вспомнил прощальные слова Шварца в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался об уходе Сандро Шварца с поста главного тренера московского клуба.
«Шварц сказал, что никогда не забудет ни нас, ни «Динамо». Поблагодарил за два совместных года и сказал, что «Динамо» всегда будет у него в сердце.
Мне было очень обидно из-за его ухода, хотелось продолжить работать с ним. Шварц — мой футбольный отец, я буду очень скучать по нему», — рассказал Захарян.
- Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020-го по май 2022-го года.
- В прошедшем сезоне команда финишировала 3-й в РПЛ и дошла до финала Кубка России.
- Немец расторг контракт с клубом и ушел в «Герту».
Источник: Sport24