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Марадишвили: На месте Чалова я бы 100% перешел в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о несостоявшемся переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

«Честно сказать, Федя Чалов – очень хороший игрок. На тот момент, когда его приглашали в «Кристал Пэлас», он провeл очень сильный сезон, забил 15 или 16 голов.

Думаю, это был шаг вперeд – перейти в «Кристал Пэлас», клуб АПЛ. Но, к сожалению, не сложилось. Сейчас он снова бросил себе вызов, перешeл в хорошую швейцарскую команду и отлично там выступает.

Было ли риском переходить в «Кристал Пэлас», играющий от обороны? Это выбор игрока. Был бы я на его месте, я бы 100% ушeл в «Кристал Пэлас», это очень хороший вариант.

Ты ведь не можешь знать заранее, какую игру будут ставить команде», – сказал Марадишвили.

  • «Кристал Пэлас» пытался купить Чалова летом 2019 года.
  • Клуб АПЛ предлагал за россиянина 23 миллиона фунтов, но получил отказ.

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Источник: ютуб-канал «DASH: Даша Исаева»

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