Марадишвили: На месте Чалова я бы 100% перешел в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о несостоявшемся переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».
«Честно сказать, Федя Чалов – очень хороший игрок. На тот момент, когда его приглашали в «Кристал Пэлас», он провeл очень сильный сезон, забил 15 или 16 голов.
Думаю, это был шаг вперeд – перейти в «Кристал Пэлас», клуб АПЛ. Но, к сожалению, не сложилось. Сейчас он снова бросил себе вызов, перешeл в хорошую швейцарскую команду и отлично там выступает.
Было ли риском переходить в «Кристал Пэлас», играющий от обороны? Это выбор игрока. Был бы я на его месте, я бы 100% ушeл в «Кристал Пэлас», это очень хороший вариант.
Ты ведь не можешь знать заранее, какую игру будут ставить команде», – сказал Марадишвили.
- «Кристал Пэлас» пытался купить Чалова летом 2019 года.
- Клуб АПЛ предлагал за россиянина 23 миллиона фунтов, но получил отказ.
Источник: ютуб-канал «DASH: Даша Исаева»