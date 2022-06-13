Марадишвили: На месте Чалова я бы 100% перешел в «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили высказался о несостоявшемся переходе форварда Федора Чалова из ЦСКА в «Кристал Пэлас».

«Честно сказать, Федя Чалов – очень хороший игрок. На тот момент, когда его приглашали в «Кристал Пэлас», он провeл очень сильный сезон, забил 15 или 16 голов.

Думаю, это был шаг вперeд – перейти в «Кристал Пэлас», клуб АПЛ. Но, к сожалению, не сложилось. Сейчас он снова бросил себе вызов, перешeл в хорошую швейцарскую команду и отлично там выступает.

Было ли риском переходить в «Кристал Пэлас», играющий от обороны? Это выбор игрока. Был бы я на его месте, я бы 100% ушeл в «Кристал Пэлас», это очень хороший вариант.

Ты ведь не можешь знать заранее, какую игру будут ставить команде», – сказал Марадишвили.