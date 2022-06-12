Мележиков: «Возраст Абаскаля – это риск для «Спартака». Тренер приедет на следующей неделе»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на пост главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.
«Абаскаль имеет яркий и интересный стиль, тактически грамотный. Да, возраст – это риск. Важно, как он проставит себя в команде. Его приезд ожидается в конце следующей недели», – сказал Мележиков.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
- Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.
Источник: «Р-Спорт»