Мележиков: «Возраст Абаскаля – это риск для «Спартака». Тренер приедет на следующей неделе»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на пост главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль имеет яркий и интересный стиль, тактически грамотный. Да, возраст – это риск. Важно, как он проставит себя в команде. Его приезд ожидается в конце следующей недели», – сказал Мележиков.