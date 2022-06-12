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  • Мележиков: «Возраст Абаскаля – это риск для «Спартака». Тренер приедет на следующей неделе»

Мележиков: «Возраст Абаскаля – это риск для «Спартака». Тренер приедет на следующей неделе»

12 июня 2022, 15:28
9

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на пост главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль имеет яркий и интересный стиль, тактически грамотный. Да, возраст – это риск. Важно, как он проставит себя в команде. Его приезд ожидается в конце следующей недели», – сказал Мележиков.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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NewLife
1655038939
Мележиков, ты не слышал, в каком возрасте Александр Великий завоевал пол-мира ?
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моэм
1655041848
Кто не рискует тот не пьёт шампанское !....но не слишком ли его много перепито за последние годы ? ...а то кое кто в пьяном угаре уже и краёв не видит ....и называется это - ушёл в запой .
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Semargl18
1655042645
Спартак сделали середняком это бесповоротно. Всё
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vladimir-7
1655044919
Федун, пока не поздно, надо ликвидировать контракт клуба с Абаскалем
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Иван Петров 1986
1655046534
Очень молодой кот в мешке.
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Ziklop
1655047301
Зареме нужны молодые тренеры-кобели"
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serppion
1655087982
Не надо шуметь. До конца следующей недели Абаскаль еще подрастет.
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