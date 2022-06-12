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Мележиков: «Возраст Абаскаля – это риск для «Спартака». Тренер приедет на следующей неделе»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал назначение на пост главного тренера 33-летнего Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль имеет яркий и интересный стиль, тактически грамотный. Да, возраст – это риск. Важно, как он проставит себя в команде. Его приезд ожидается в конце следующей недели», – сказал Мележиков.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне и занял второе место в чемпионате.
  • Он начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» Унаи Эмери.

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 15:28
Комментарии2
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    Рейтинг: +14327

    NewLife 43 минуты назад

    Мележиков, ты не слышал, в каком возрасте Александр Великий завоевал пол-мира ?

    0
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    Рейтинг: +217

    кaстрюлька 55 минут назад

    Для Заремы самое то, потому что у Фердыщенко уже не стоит

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