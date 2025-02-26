Абаскаль рассказал, как справлялся с хейтом в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, как на его работу в московском клубе влиял постоянный поток критики.

– Как вы справлялись с хейтом во время работы в «Спартаке»? Вас это мотивировало, расстраивало или было всe равно?

– Хейт – часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему.

Для меня важно не попасть в самообман, что когда вы побеждаете, вы хорошие, а когда проигрываете – плохие. Это вредно.

Нужно быть в курсе работы, выдавать максимум и не поддаваться эмоциям после выигранного или проигранного матча.

– Вы чувствовали давление в «Спартаке»? Насколько велико оно было?

– Да. Это захватывающее и, прежде всего, мотивирующее давление, которое заставляло выкладываться по полной каждую секунду.