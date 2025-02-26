Абаскаль рассказал, как справлялся с хейтом в «Спартаке»

Экс-тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил, как на его работу в московском клубе влиял постоянный поток критики.
– Как вы справлялись с хейтом во время работы в «Спартаке»? Вас это мотивировало, расстраивало или было всe равно?
– Хейт – часть футбола. За этим стоит много эмоций, гнева и чувств, каждый выражает их по‑своему.
Для меня важно не попасть в самообман, что когда вы побеждаете, вы хорошие, а когда проигрываете – плохие. Это вредно.
Нужно быть в курсе работы, выдавать максимум и не поддаваться эмоциям после выигранного или проигранного матча.
– Вы чувствовали давление в «Спартаке»? Насколько велико оно было?
– Да. Это захватывающее и, прежде всего, мотивирующее давление, которое заставляло выкладываться по полной каждую секунду.
- Статистика Абаскаля в «Спартаке»: 36 побед, 15 ничьих и 23 поражения в 74 матчах.
- Тренера уволили в апреле.
- Он возглавлял команду с лета 2022 года.