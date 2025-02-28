Непомнящий: «Таких, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге»

Бывший главный тренер «Томи», «Балтики» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об иностранных тренерах, работающих в России.

– Российские тренеры, которые сейчас без работы, сильнее нынешних иностранных тренеров Мир РПЛ?

– Некоторые – точно да. Вот Абаскаль в «Спартак» приходил, например – кто это такой? Где он тренировал? Он, что, выдающийся гений, что ли? Ну пришел, полтора года поработал, получил сумасшедшие деньги, ушел. Таких тренеров, как Абаскаль, полно даже во Второй лиге. Меня эта тема злит, поэтому даже не хочется дальше рассуждать.

Пусть приезжают иностранцы, которые себя зарекомендовали. Разве можно возражать против Адвоката, Хиддинка, Спаллетти, например? А тренеры, которые себя ничем не зарекомендовали, – не знаю. Должен же быть какой-то фильтр.