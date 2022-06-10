Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
2 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

Глушаков – о звездном забеге в Москве: «На «спокухе» бежал. Не хотел всерьез бороться за первое место»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями после участия в звездном забеге в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

  • Футболист занял 5-е место из 8.
  • Его результат – 100 метров за 14,62 секунды.

«Хорошее, праздничное настроение – собрались, повеселились, получили удовольствие. Меня пригласили – почему нет?

Есть выходные дни, можно спокойно пробежаться – легко. Я знал, что будет что-то веселое, понимал, что по-серьезному никто не будет бежать.

Хотел ли всерьез побороться за первое место? Ни в коем случае, потому что я не тренировался, мышцы можно порвать, а скоро к сезону готовиться.

На «спокухе» бежал, как говорится», – заявил Глушаков.

Новости по теме
Глушаков занял пятое место на звездном забеге в Москве. Губерниев – последний 10
Глушаков отреагировал на назначение Абаскаля главным тренером «Спартака»
Тимофеев: «Чувствовалось, когда между Глушаковым и Каррерой начались напряги» 1
Источник: «Газета.ru»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 12:56
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +10484

    Алексей З 1 час назад

    Самое смешное, как ты туда попал ?
    Там сплошные Олимпионики , гордость нации, и только два не пойми кто...

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11