Глушаков – о звездном забеге в Москве: «На «спокухе» бежал. Не хотел всерьез бороться за первое место»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился впечатлениями после участия в звездном забеге в Москве в рамках Недели легкой атлетики.

Футболист занял 5-е место из 8.

Его результат – 100 метров за 14,62 секунды.

«Хорошее, праздничное настроение – собрались, повеселились, получили удовольствие. Меня пригласили – почему нет?

Есть выходные дни, можно спокойно пробежаться – легко. Я знал, что будет что-то веселое, понимал, что по-серьезному никто не будет бежать.

Хотел ли всерьез побороться за первое место? Ни в коем случае, потому что я не тренировался, мышцы можно порвать, а скоро к сезону готовиться.

На «спокухе» бежал, как говорится», – заявил Глушаков.