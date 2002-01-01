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«Правильно, что Слуцкого оставили». Рыжиков – о вылете «Рубина»

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков ответил на вопросы о вылете казанской команды из РПЛ.

– Вылет «Рубина» в этом году – самая большая сенсация минувшего чемпионата. Мы видели все эти таблицы от Рустема Сайманова – почему на «Рубин» отъезд легионеров повлиял больше, чем на других. Как считаете – чья вина в этом вылете?

– Думаю, что ответственность лежит на всех. Начиная от болельщиков, которые не ходили на стадион (в том числе и меня), и заканчивая первыми лицами республики. Все виноваты в том, что допустили такой крах казанского футбола.

Смотрел интервью Слуцкого, его тоже можно понять. Но когда тренер говорит на всю страну, что у него не команда, а сборище игроков, не верит в них, то это влияет на результат.

Если бы про меня так говорили, я бы тоже встал к этому тренеру боком. Когда он говорит это в раздевалке лично тебе – это одно, но на всю страну выражать свои негативные эмоции – это дает свой отпечаток.

Желаю «Рубину» как можно быстрее собрать боеспособный коллектив, который решит задачу возвращения в РПЛ, потому что Премьер-лига без «Рубина» уже не та.

– Для меня принципиальная разница ситуаций Слуцкого, Карпина и Сторожука после отъезда легионеров – в мотивации. Сторожуку надо было доказывать состоятельность в РПЛ, Карпин вернулся в клуб «на свежака», а у Слуцкого отобрали все, что он наигрывал. Это не оправдание, а попытка разобраться.

– Может быть. Это тоже не исключается. Но когда ты не выигрываешь кучу матчей, мотивация одна – победить. Леонид Викторович заявление об уходе не писал, значит, чувствовал, что в его силах исправить ситуацию.

Не знаю других команд, где после стольких поражений тренер оставался бы на своем посту. Это очень большой кредит доверия. Значит, Сайманов знает что-то, чего не знает обыватель.

Об этом остается только догадываться или узнавать у них при личной встрече. Но не думаю, что у Леонида Викторовича мотивации не было. Хотя это лучше у него спросить. Но все показывает турнирная таблица.

– На ваш взгляд, нужно ли было увольнять Слуцкого по ходу этой неудачной серии?

– Не знаю. То, что оставили сейчас, думаю, правильно. Это удар по его имиджу, и он будет гореть желанием вернуться с «Рубином» обратно.

Что касается увольнения весной – повторюсь, других таких примеров не знаю. Встряхнуть команду смена тренера могла бы.

  • «Рубин» финишировал на 15-м месте в РПЛ.
  • Казанцы не были в ФНЛ с 2002 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 10:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +2567

    yorgenbarenz 2 часа назад

    Все ему виноваты.Поэтому,согласен-надо его оставить.Пусть докажет,что он может готовить команду из не лучших игроков.Это ему не готовенькую Москву из рук Петракова вырывать и ЦСКА с отличным составом брать.Тут ему не здесь.)

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