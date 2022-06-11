Писарев – об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев прокомментировал изменения на посту главного тренера «Спартака».

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«Мне хоть Ваноли, хоть не Ваноли. Я воспитан на «Спартаке» того поколения. Мне не хочется анализировать того, чего не было, – игры.

Абаскаль? Может он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак». Да, футбол меняется, но это все отдельно, а философия должна оставаться в руках клуба.

Ум, а не сила. Вернуться к этому, а не выбирать тренеров. Мне даже нечего сказать, потому что я не знаю Абаскаля. Я за отечественных специалистов», – сказал Писарев.