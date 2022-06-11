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  • Писарев – об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак»

Писарев – об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак»

11 июня 2022, 10:28
5

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев прокомментировал изменения на посту главного тренера «Спартака».

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«Мне хоть Ваноли, хоть не Ваноли. Я воспитан на «Спартаке» того поколения. Мне не хочется анализировать того, чего не было, – игры.

Абаскаль? Может он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак». Да, футбол меняется, но это все отдельно, а философия должна оставаться в руках клуба.

Ум, а не сила. Вернуться к этому, а не выбирать тренеров. Мне даже нечего сказать, потому что я не знаю Абаскаля. Я за отечественных специалистов», – сказал Писарев.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Писарев Николай Абаскаль Гильермо
Комментарии (5)
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NewLife
1654942785
У всех, кто попадает на страч тв, а потом получает назначения от газпромовских чиновником, мозги под действием газа и денег повернуты в сторону обсерания Спартака. Привет от Мостового и Ловчева.
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Garrincha58
1654945266
я тоже никогда не пойму за что и кто там любит Спартак но одно знаю Москва и москвичи только себя любимых и любят всё остальное для них гавно
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derrik2000
1654946250
Согласен с Писаревым полностью. Кто бы из иностранцев не пришёл, им ФК "Спартак" - просто очередное рабочее место, где плОТЮТ нехилые бабки.
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