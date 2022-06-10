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Писарев – об Абаскале: «Он никогда не поймет, за что полюбили «Спартак»

Член тренерского штаба сборной России Николай Писарев прокомментировал изменения на посту главного тренера «Спартака».

В четверг клуб объявил об отставке Паоло Ваноли, а на следующий день назначил вместо него Гильермо Абаскаля.

«Мне хоть Ваноли, хоть не Ваноли. Я воспитан на «Спартаке» того поколения. Мне не хочется анализировать того, чего не было, – игры.

Абаскаль? Может он и замечательный тренер, но он не понимает и не поймет никогда, за что полюбили «Спартак». Да, футбол меняется, но это все отдельно, а философия должна оставаться в руках клуба.

Ум, а не сила. Вернуться к этому, а не выбирать тренеров. Мне даже нечего сказать, потому что я не знаю Абаскаля. Я за отечественных специалистов», – сказал Писарев.

  • Абаскалю сейчас 33 года.
  • Он перешел в «Спартак» из «Базеля».

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Источник: «Р-Спорт»

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Сегодня, 10:28
Комментарии7
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    Рейтинг: +16891

    Garrincha58 10 минут назад

    я тоже никогда не пойму за что и кто там любит Спартак но одно знаю Москва и москвичи только себя любимых и любят всё остальное для них гавно

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    Рейтинг: +14299

    NewLife 51 минуту назад

    У всех, кто попадает на страч тв, а потом получает назначения от газпромовских чиновником, мозги под действием газа и денег повернуты в сторону обсерания Спартака. Привет от Мостового и Ловчева.

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    Рейтинг: +495

    чаппай 3 часа назад

    Только варяги спасут Россию, во всех сферах, в том числе и в спорте. Исторически многократно доказано.

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    Рейтинг: +10484

    Алексей З 3 часа назад

    Не успели назначить тренера и в информационном поле пошёл "заказ".
    Всем доброжелателям и Бомбардиру , в том числе , хочется напомнить.
    А кто знал Карреру и Ваноли ?
    Но только они сумели завоевать последние титулы команды.
    Вам , продажным кликушам , стоило бы хоть немного правду писать.
    Насмотревшись на судейский беспредел, люди бегут из РПЛ. Конечно присутствует и политика , но и безобразия на футбольных полях имеет место быть.
    Тот же Ваноли провёл 12 матчей в РПЛ и стал очевидцем хет-трика , Официально отмеченных ЭСК, против Спартака. А это влияет и на психологическое состояние тренера , команды и статистики.
    Николай Писарев , занимайтесь ( получайте зп ) сборной и оставьте Спартака в покое.

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    Рейтинг: +1074

    Andrew01 > Алексей З 1 час назад

    А что сделал Ваноли? победа в Кубке? так обыграли 2 команды ФНЛ, еле отскочили от полуразобранного ЦСКА, который играл в 10-м, ну в финале более-менее сыграли с Динамо у которого явный спад пошел. Такого результата мог добиться любой тренер. А вот в РПЛ Ваноли выступил хуже Витории по средним набранным очкам за игру, поэтому говорить о каких-то успехах Паоло я бы не стал, средний стренер как и который пришел сейчас. Хейтить Абаскале не буду, пусть пробует, но сам факт, что его убрали из основной команды в u-21 говорит о многом, значит не потянул.

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    Рейтинг: +10484

    Алексей З > Andrew01 1 час назад

    Когда ты пишешь , что этого результата мог бы добиться любой, с тобой всё понятно- очередной мудак !!! Что ж за 19 лет ( с 2003) никто не добивался ?
    Абаскаля никто не видел в деле , ну и Х ты тут распрягаешься ?. Если "доброжелатель" то понятно . Сам то чьих будешь андрюша ?
    Все горазды КБ обсуждать и языки в Ж о своих.

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    Рейтинг: +10484

    Алексей З > Andrew01 13 минут назад

    Что сделал Ваноли ?
    Я был на финале и хором мы пели , 50000( !!!! ) вместе с Максим. Тебе долба...бу это не понять, когда Без приказа , просто душой люди поют , обнимаются .
    Это Фантастика !!!
    Мне 59 , я был с сыном ( 37 ) и внуком ( 8 ), а ты тут несёшь какую-то Х..ню.
    Желаю тебе пережить такое.

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