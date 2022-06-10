Официально: число команд в ФНЛ сокращено с 20 до 18

Президиум Футбольной национальной лиги в ходе сегодняшнего заседания принял ряд решений.

В частности, решено сократить число команд с 20 до 18.

«В следующем сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд. Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.

Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в Премьер-лигу напрямую, ещe 2 играют в стыковых матчах.

Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги», – говорится в пресс-релизе ФНЛ.

Теперь эти решения должно утвердить бюро исполкома РФС.