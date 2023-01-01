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Официально: число команд в ФНЛ сокращено с 20 до 18

Президиум Футбольной национальной лиги в ходе сегодняшнего заседания принял ряд решений.

В частности, решено сократить число команд с 20 до 18.

«В следующем сезоне в первом дивизионе ФНЛ примут участие 18 команд. Датой начала турнира выбрано 17 июля. Проект календаря будет опубликован позднее.

Обмен командами между ФНЛ 1 и ФНЛ 2 планируется осуществлять в формате 4 на 4, обмен с РПЛ сохранить в действующем формате: 2 клуба выходят в Премьер-лигу напрямую, ещe 2 играют в стыковых матчах.

Также лига предлагает вернуться к историческим названиям турниров: Первая и Вторая лиги», – говорится в пресс-релизе ФНЛ.

Теперь эти решения должно утвердить бюро исполкома РФС.

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Источник: сайт ФНЛ

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Комментарии3
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    Рейтинг: +2760

    acor94 1 час назад

    Надо расширять до 24, как английский чемпионшип. 46 зубодробительных туров. Вот это дейсвительно классно.

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    Рейтинг: +217

    kostilio > acor94 43 минуты назад

    фнл не чемпионшип ,у нас будет караул

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    Рейтинг: +2760

    acor94 > kostilio 19 минут назад

    Будет как в передаче "остаться в живых", сколько в конце сезона останется клубов на ходу, реально будет настоящая борьба за выживание. А на вылет будут стоять те 4 команды, которые занимают послелние места, без учёта снявшихся, чтоб интрига была до конца!

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