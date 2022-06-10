Абаскаль вошел в топ-3 самых молодых тренеров в истории РПЛ

Экс-тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Испанец возглавил команду в возрасте 33 лет, 1 месяца и 24 дней. Он стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории РПЛ.

Моложе Абаскаля были только два тренера «Алании» – Владимир Газзаев (32 года и 20 дней) и Бахва Тедеев (32 года , 9 месяцев и 14 дней).