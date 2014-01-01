Абаскаль вошел в топ-3 самых молодых тренеров в истории РПЛ

В РПЛ молодые тренеры в футбол не играли и этот тоже.
Экс-тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».
Испанец возглавил команду в возрасте 33 лет, 1 месяца и 24 дней. Он стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории РПЛ.
Моложе Абаскаля были только два тренера «Алании» – Владимир Газзаев (32 года и 20 дней) и Бахва Тедеев (32 года , 9 месяцев и 14 дней).
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
- Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.