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Абаскаль вошел в топ-3 самых молодых тренеров в истории РПЛ

Экс-тренер «Базеля» Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак».

Испанец возглавил команду в возрасте 33 лет, 1 месяца и 24 дней. Он стал третьим в списке самых молодых тренеров в истории РПЛ.

Моложе Абаскаля были только два тренера «Алании» – Владимир Газзаев (32 года и 20 дней) и Бахва Тедеев (32 года , 9 месяцев и 14 дней).

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
  • Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +24867

    vladimir-7 2 часа назад

    В РПЛ молодые тренеры в футбол не играли и этот тоже.

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