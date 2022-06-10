Дмитрий Черышев – об Абаскале: «Хороший тренер, мы работали вместе. Дайте ему время»

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время.

Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев.