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Дмитрий Черышев – об Абаскале: «Хороший тренер, мы работали вместе. Дайте ему время»

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».

«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время.

Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев.

  • 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
  • Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
  • Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +601

    Suvorov51 16 минут назад

    А сколько нужно времени. вот пришел Аленичев в Спартак и быстро подготовил команду, правда его убрали, а на его подготовке чемпионом стал другой и ему отдали все лавры. хотя все сделал спартаковец.Вот и верните его а не иногента зарубежного

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    Рейтинг: +263

    Salt-N-Pepa 30 минут назад

    Очередной раб и физрук. Пердив не за горами для портага гы- гы - гы !

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