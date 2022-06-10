Дмитрий Черышев – об Абаскале: «Хороший тренер, мы работали вместе. Дайте ему время»

Бывший помощник Унаи Эмери в «Севилье» Дмитрий Черышев высказался о назначении Гильермо Абаскаля главным тренером «Спартака».
«Хороший тренер. Мы работали вместе в структуре «Севильи». Нужно дать ему время. Не взять и выгнать, как это происходит в «Спартаке» последнее время.
Нужно время, чтобы футболисты поняли философию той игры, которую он пропагандирует», — сказал Черышев.
- 33-летний Абаскаль сменил в «Спартаке» Паоло Ваноли.
- Испанец был и.о. главного тренера «Базеля» в минувшем сезоне.
- Он занял второе место в чемпионате Швейцарии.
Источник: «Спорт-Экспресс»