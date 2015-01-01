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Семин рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»: «Тогда будет и результат, и игра»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак» после ухода Паоло Ваноли.

«В «Спартаке» должен быть тренер, которые знает традиции клуба. Это большая команда с большими традициями. Тот тренер, который сможет найти лучшие качества игроков и развить их до максимально возможных. Тогда будет и результат, и игра», — сказал Семин.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Сегодня, 11:29
Комментарии10
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    Рейтинг: +10

    hbvrty 14 минут назад

    Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое вемя перелопатил тысячи сайтов и
    могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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    Рейтинг: +3088

    Беспонтий 41 минуту назад

    инда нет таких

    да и с традициями нет давно
    либо все повымирали да похерили
    превратилося всё давно в г.вно
    а мы так всё равно
    тупо верили

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    Рейтинг: +263

    Salt-N-Pepa 50 минут назад

    Кержаков

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    Рейтинг: +15768

    ilichkadr > Salt-N-Pepa 42 минуты назад

    Ага, Саня так знает традиции Спартак, что кушать не может...........

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    Рейтинг: +786

    Untitled-1 58 минут назад

    Прописные истины сказал. Я тоже такие интерью могу давать: "Самый популярный клуб, воспитывать молодежь, раскрывать таланты, сплав опыта и молодости, стеночки-забегания. " кто еще такие интервью может давать - добавляйте варианты, что сказать

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    Рейтинг: +490

    чаппай 1 час назад

    Традиции здесь не при чём. Достаточно быть амбициозным классным спецом

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    Рейтинг: +601

    Suvorov51 > чаппай 21 минуту назад

    Ну это вы зря. традиции есть во всем. а в таком Великом клубе тем более. это же не ПРОМКВАС.где все покупное

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    Рейтинг: +490

    чаппай > Suvorov51 14 минут назад

    Какие традиции у Спартака, принципиально отличные от других клубов?

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    Рейтинг: +24865

    vladimir-7 1 час назад

    И Семин предложил себя.

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    Рейтинг: +958

    jek718875 1 час назад

    Сказал "а",говори и "б", кто кандидат?

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