Семин рассказал, какой тренер нужен «Спартаку»: «Тогда будет и результат, и игра»

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, какой тренер должен возглавить «Спартак» после ухода Паоло Ваноли.
«В «Спартаке» должен быть тренер, которые знает традиции клуба. Это большая команда с большими традициями. Тот тренер, который сможет найти лучшие качества игроков и развить их до максимально возможных. Тогда будет и результат, и игра», — сказал Семин.
- Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года. Итальянец решил уйти по трем причинам.
- Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.