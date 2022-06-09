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«Реал» не купит форварда из-за отказа Мбаппе. Клуб верит в возвращение Азара на топ-уровень

«Реал» не собирается покупать нападающего после срыва перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает COPE.

Если команду покинут Лука Йович или Мариано Диас, то в «Реале» останется Борха Майорал, выступавший в прошлом сезоне за «Хетафе».

Карло Анчелотти в новом сезоне сможет рассчитывать на Карима Бензема, Винисиуса, Родриго и Марко Асенсио. Также в «Реале» верят, что Эден Азар вернется на топ-уровень.

  • В 2019 году «Реал» купил Азара у «Челси» за 115 миллионов евро.
  • С тех пор он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 66 матчах.
  • «Реал» в минувшем сезоне выиграл Примеру и ЛЧ.

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Источник: COPE

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Комментарии6
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    Рейтинг: +1801

    Maxi_7 2 часа назад

    Если это действительно так, то это будет правильное решение, потому, что сейчас как таковых форвардов, которые были бы лучше, чем те, что у Реала есть сейчас вряд ли можно найти. В возвращение Азара на прежний уровень я, конечно, не верю, а вот в то, что Винисиус и Родриго могут ещё прибавить - этого мы вправе ожидать от них.
    Думаю, главное Реал уже сделал - укрепили защиту классным трансфером Рюдигера и вроде как уже подписали Тчуамени, который очень хорош, плюс ещё есть Камавинга, у которого пространство для роста ещё поле с гектар... если Мадрид ещё подпишет Джеймса, думаю, это будет суперуспешное летнее ТО для них.

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    Рейтинг: +767

    OBOLEV > Maxi_7 1 час назад

    Я с Вами не могу согласиться ) Нужен реалу нап очень нужен. Но не тепичный как Йович, а такой как Нкунку. Считаю что был бы идеальным вариантом. Молодой , талантливый , умный и в меру забивной. Так сказать замена Мбапе. Пусть парижский черт вместе с неймаром и ко сгниеет в париже , а реал еще возбмет лч и желательно не раз

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    Рейтинг: +1801

    Maxi_7 > OBOLEV 1 час назад

    Можно на "ты", я не такой старый ещё пока). Бензема будет играть в основе в следующем году, это 100% факт, остаются правые и левые вингеры.
    "Молодой , талантливый , умный и в меру забивной" - это всё хорошо, конечно, но нужны конкретные фамилии) - кто сейчас из вингеров кроме Мбаппе сильнее Винисиуса и Родриго?

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    Рейтинг: +5223

    TOMSON > Maxi_7 48 минут назад

    Вы забываете, что следующий сезон будет с ЧМ, который ещё и в ноябре. А это повышеная вероятность травм у лидеров. А возраст лидеров говорит о том, что они точно будут.
    Также кроме футбола есть ещё и репутация. Мы услышали крокетное «нет» королевскому клубу. Раньше не Барсе не Реалу такое не говорили. Можно сколько угодно говорить про ПСЖ в негативе, но они пытаются занять нишу именно Реала, как галактикус. И у них это получается. Без топ трансферов Реал может превратиться сначала в «один из топов», а потом и просто в «хороший» клуб. И это мы не говорим про премьеру в целом, а ей точно нужны топ игроки не только от Реала.

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    Рейтинг: +1801

    Maxi_7 > TOMSON 36 минут назад

    Согласен, на бумаге Реалу сейчас нужны громкие трансферы, особенно под презентацию открытия обновлённого Бернабеу в начале следующего сезона, но проблема, как я сказал, заключается сейчас в том, что свободных перспективных топ звёзд мирового уровня класса Мбаппе или Холланда сейчас просто нет на рынке, потому, считаю, что кидаться в истерике сейчас на всё, что хоть мало-мальски блестит было бы неразумно со стороны Реала, тем более, что другие клубы прекрасно знают о необходимости громких трансферов для мадридцев и они будут заламывать сейчас конский ценник на всё, что может 5 раз попасть по мячу...

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    Рейтинг: +1801

    Maxi_7 > TOMSON 34 минуты назад

    Если есть какие-то конкретные имена, кого нужно купить сейчас Реалу с интересом бы почитал.

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