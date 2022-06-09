«Реал» не купит форварда из-за отказа Мбаппе. Клуб верит в возвращение Азара на топ-уровень

Если это действительно так, то это будет правильное решение, потому, что сейчас как таковых форвардов, которые были бы лучше, чем те, что у Реала есть сейчас вряд ли можно найти. В возвращение Азара на прежний уровень я, конечно, не верю, а вот в то, что Винисиус и Родриго могут ещё прибавить - этого мы вправе ожидать от них.
Думаю, главное Реал уже сделал - укрепили защиту классным трансфером Рюдигера и вроде как уже подписали Тчуамени, который очень хорош, плюс ещё есть Камавинга, у которого пространство для роста ещё поле с гектар... если Мадрид ещё подпишет Джеймса, думаю, это будет суперуспешное летнее ТО для них.
«Реал» не собирается покупать нападающего после срыва перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает COPE.
Если команду покинут Лука Йович или Мариано Диас, то в «Реале» останется Борха Майорал, выступавший в прошлом сезоне за «Хетафе».
Карло Анчелотти в новом сезоне сможет рассчитывать на Карима Бензема, Винисиуса, Родриго и Марко Асенсио. Также в «Реале» верят, что Эден Азар вернется на топ-уровень.
- В 2019 году «Реал» купил Азара у «Челси» за 115 миллионов евро.
- С тех пор он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 66 матчах.
- «Реал» в минувшем сезоне выиграл Примеру и ЛЧ.