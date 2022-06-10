«Реал» не купит форварда из-за отказа Мбаппе. Клуб верит в возвращение Азара на топ-уровень

«Реал» не собирается покупать нападающего после срыва перехода форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе, сообщает COPE.

Если команду покинут Лука Йович или Мариано Диас, то в «Реале» останется Борха Майорал, выступавший в прошлом сезоне за «Хетафе».

Карло Анчелотти в новом сезоне сможет рассчитывать на Карима Бензема, Винисиуса, Родриго и Марко Асенсио. Также в «Реале» верят, что Эден Азар вернется на топ-уровень.