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  • «Как будто вождь умер!». Ловчев – об уходе Ваноли из «Спартака»

«Как будто вождь умер!». Ловчев – об уходе Ваноли из «Спартака»

10 июня 2022, 00:45
10

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

«Очередной тренер ушел из «Спартака». Как будто вождь умер! А что, до Ваноли не было тренеров, которые уходили из «Спартака»?

Как только побежали иностранцы, я был уверен, что Федерации футбола Германии и Италии постараются, чтобы тренеры, как тот же Шварц, отсюда ушли.

Ваноли можно сказать спасибо, что радость пришла в концовке сезона», – заявил Ловчев.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Ловчев Евгений
Комментарии (10)
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Salt-N-Pepa
1654811257
Похоже у Ловчева прогрессирующий маразм и старческая деменция в терминальной стадии.
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Lilipyt
1654811703
Ловчев все еще верит, что Спартак будет таким же сильным как и раньше...
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serhio80
1654819398
Ловчев действительно старый мудак( уход иностранных тренеров из-за угрозы отзыва лицензий
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jek718875
1654826212
В силу своего возраста, он принимает много таблеток,это сказывается на его крыше
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vladimir-7
1654831833
Ваноли конечно спасибо, что не вылетели в ФНЛ, а заняли 10-е место в чемпионате России, но Федун, как упрямый осёл, пригласит ещё одного иностранного тренера, надо же, как следует, убедиться, что они не лучше наших тренеров, которые выросли в спартаке, хорошо знают характер русского человека и как поднять, в трудный момент, дух игроков, а не скакать около поля как козел и не швырять бутылки, показывая, что он, якобы, очень переживает.
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Беспонтий
1654834055
что смог то сделал и терпел сколько смог
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SLADE2019
1654840197
Что то не пойму, что на Ловчева так набросились? Что он неправильного сказал? А то, что ругается, так во-первых есть за что, а во-вторых выводов правильных в клубе не делают. Да и ушел Ваноли, судя по всему, что игроков нормальных покупать не на что.
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Fusballer
1654844044
Ваноли - титулованный тренер. В первый же сезон главным на взрослом уровне выиграл трофей. Поэтому и жаль, что уходит.
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