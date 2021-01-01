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«Как будто вождь умер!». Ловчев – об уходе Ваноли из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

«Очередной тренер ушел из «Спартака». Как будто вождь умер! А что, до Ваноли не было тренеров, которые уходили из «Спартака»?

Как только побежали иностранцы, я был уверен, что Федерации футбола Германии и Италии постараются, чтобы тренеры, как тот же Шварц, отсюда ушли.

Ваноли можно сказать спасибо, что радость пришла в концовке сезона», – заявил Ловчев.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 года.
  • Под его руководством команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Итальянец решил уйти по трем причинам.
  • Клуб снова собирается пригласить иностранного тренера.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1118

    Lilipyt 1 час назад

    Ловчев все еще верит, что Спартак будет таким же сильным как и раньше...

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    Рейтинг: +257

    Salt-N-Pepa 1 час назад

    Похоже у Ловчева прогрессирующий маразм и старческая деменция в терминальной стадии.

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