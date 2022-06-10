«Как будто вождь умер!». Ловчев – об уходе Ваноли из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера московской команды.

«Очередной тренер ушел из «Спартака». Как будто вождь умер! А что, до Ваноли не было тренеров, которые уходили из «Спартака»?

Как только побежали иностранцы, я был уверен, что Федерации футбола Германии и Италии постараются, чтобы тренеры, как тот же Шварц, отсюда ушли.

Ваноли можно сказать спасибо, что радость пришла в концовке сезона», – заявил Ловчев.