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«Челси» открыт для предложений по Вернеру, Зиешу и Пулишичу

«Челси» готов продать трех атакующих футболистов во время летнего трансферного окна.

Лондонский клуб открыт для предложений по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.

Также «Челси» собирается отдать в аренду нападающего Ромелу Лукаку.

  • В прошедшем сезоне Вернер забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах. Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.
  • На счету Зиеша 8 голов и 6 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
  • В активе Пулишича 8 голов и 5 ассистов в 38 матчах. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.

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Источник: NBC Sports

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