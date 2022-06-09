«Челси» открыт для предложений по Вернеру, Зиешу и Пулишичу

«Челси» готов продать трех атакующих футболистов во время летнего трансферного окна.

Лондонский клуб открыт для предложений по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.

Также «Челси» собирается отдать в аренду нападающего Ромелу Лукаку.