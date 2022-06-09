«Челси» открыт для предложений по Вернеру, Зиешу и Пулишичу

«Челси» готов продать трех атакующих футболистов во время летнего трансферного окна.
Лондонский клуб открыт для предложений по Тимо Вернеру, Хакиму Зиешу и Кристиану Пулишичу.
Также «Челси» собирается отдать в аренду нападающего Ромелу Лукаку.
- В прошедшем сезоне Вернер забил 11 голов и сделал 6 ассистов в 37 матчах. Его рыночная стоимость – 42 миллиона евро.
- На счету Зиеша 8 голов и 6 ассистов в 44 матчах. Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.
- В активе Пулишича 8 голов и 5 ассистов в 38 матчах. Его рыночная стоимость – 45 миллионов евро.
Источник: NBC Sports