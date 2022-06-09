«Факел» должен играть в РПЛ». Вратарь «Уфы» Беленов – о проблемах воронежцев со стадионом

Вратарь «Уфы» Александр Беленов считает, что «Факел» должен играть в РПЛ, несмотря на проблемы со стадионом.

— Говорят, что у «Факела», возможно, будут проблемы с лицензированием. Если это случится, кто должен его заменить?

— Я не знаю, как там все распределяется. Решать РФС. Согласен, что должен быть спортивный принцип. Если «Факел» вышел — он и должен играть в РПЛ. Может быть, там какие-то уступки сделают по поводу стадиона.

Спорт — он для того и спорт, что есть победитель, а есть проигравший. Плюс Воронеж — это соседний город с моим родным Белгородом. Там очень любят футбол. Там даже на вторую лигу приходило по 18 тысяч. Для Воронежа это будет круто.