Жигулев ведет переговоры с четырьмя клубами РПЛ: «С «Краснодаром» не контактирую»

Воспитанник «Краснодара» и бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев заявил, что ведет переговоры с российскими клубами.

«Сейчас я на отдыхе, но уже есть понимание по поводу будущего. Есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры.

Называть команды не буду, но один клуб из первой восьмерки, а три других — из второй. Контактирую ли с «Краснодаром»? Нет», — сказал Жигулев.