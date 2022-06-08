Жигулев ведет переговоры с четырьмя клубами РПЛ: «С «Краснодаром» не контактирую»

Воспитанник «Краснодара» и бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев заявил, что ведет переговоры с российскими клубами.
«Сейчас я на отдыхе, но уже есть понимание по поводу будущего. Есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры.
Называть команды не буду, но один клуб из первой восьмерки, а три других — из второй. Контактирую ли с «Краснодаром»? Нет», — сказал Жигулев.
- 26-летний футболист провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
- Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.
Источник: «РБ Спорт»