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Жигулев ведет переговоры с четырьмя клубами РПЛ: «С «Краснодаром» не контактирую»

Воспитанник «Краснодара» и бывший полузащитник «Заглембе» Илья Жигулев заявил, что ведет переговоры с российскими клубами.

«Сейчас я на отдыхе, но уже есть понимание по поводу будущего. Есть ряд клубов РПЛ, с которыми веду переговоры.

Называть команды не буду, но один клуб из первой восьмерки, а три других — из второй. Контактирую ли с «Краснодаром»? Нет», — сказал Жигулев.

  • 26-летний футболист провел 15 матчей за «Заглембе» в минувшем сезоне, сделал 2 ассиста.
  • Польский клуб расторг контракт с Жигулевым 20 апреля.

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Источник: «РБ Спорт»

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