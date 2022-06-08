Губернатор признал сезон «Урала» удовлетворительным. Клубу увеличат бюджет

«Уралу» увеличат финансирование. Это стало известно после заседания совета директоров.

«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал результат футбольной команды в предыдущем сезоне удовлетворительным — она сохранила место в РПЛ.

Вместе с тем Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что «Урал» способен добиваться большего. Он пообещал, что область и впредь сохранит все взятые на себя обязательства перед клубом.

Члены совета директоров сошлись на том, что для стабильных результатов потребуется увеличение клубного бюджета и пообещали активизировать работу над этим.

В частности, титульный спонсор — компания ТМК — обязалась повысить свой вклад почти на 30% — до 450 миллионов рублей в год.

Также большие надежды возлагаются на попечительский совет «Урала». Многие неравнодушные бизнесмены уже инвестируют в развитие футбола в регионе. Президент «Урала» Григорий Иванов выразил надежду на то, что число участников структуры в ближайшее время вырастет. Для этого в начале июля с участием губернатора пройдет заседание действующих и потенциальных членов попечительского совета», – сообщил «Урал».