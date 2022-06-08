Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола»

Бывший вратарь «Анжи» Александр Беленов прокомментировал утрату клубом профессионального статуса.

«Очень грустно. Это большой удар для болельщиков, может быть, шок. Хочется пожелать, чтобы «Анжи» вернулся, потому что это большой бренд для Дагестана, да и для всего российского футбола. Могу только высказать пожелания в поддержку «Анжи».

Самое памятное событие? Вообще весь тот период, который я провeл в клубе, вспоминаю с теплотой, как и Дагестан, гостеприимных людей. Только положительные эмоции от тех шести месяцев, что я провeл в клубе», – сказал Беленов.