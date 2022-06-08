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  • Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола»

Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола»

8 июня 2022, 13:57
6

Бывший вратарь «Анжи» Александр Беленов прокомментировал утрату клубом профессионального статуса.

«Очень грустно. Это большой удар для болельщиков, может быть, шок. Хочется пожелать, чтобы «Анжи» вернулся, потому что это большой бренд для Дагестана, да и для всего российского футбола. Могу только высказать пожелания в поддержку «Анжи».

Самое памятное событие? Вообще весь тот период, который я провeл в клубе, вспоминаю с теплотой, как и Дагестан, гостеприимных людей. Только положительные эмоции от тех шести месяцев, что я провeл в клубе», – сказал Беленов.

  • Беленов сейчас выступает за «Уфу».
  • В прошлом десятилетии махачкалинцы участвовали в Лиге Европы.
  • Главное достижение в РПЛ – 3-е место в 2013 году.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ 2. Группа 1 Уфа Анжи Беленов Александр
Комментарии (6)
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3meeeD
1654686218
"Бренд для всего российского футбола" Угарнул в голосину.Вне Дагестана ,уверен,что всем пох..боку
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Bozigit
1654687079
Красавец
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Назарян
1654689216
Беленов... белены обьелся
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Viper for CSKA
1654689553
Такой большой бренд, так сильно всем нужен, что перестал существовать. Логика.
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Garrincha58
1654694146
чего только не скажут какую фигню не выдумает человек
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ArReal
1654699580
Да уж бренд)))ещё какой - теперь все топовые игроки 10 тыщ раз подумают ехать в Россию или всё развалиться через 1,5 года))
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