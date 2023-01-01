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Беленов: «Хочу возвращения «Анжи». Это бренд российского футбола»

Бывший вратарь «Анжи» Александр Беленов прокомментировал утрату клубом профессионального статуса.

«Очень грустно. Это большой удар для болельщиков, может быть, шок. Хочется пожелать, чтобы «Анжи» вернулся, потому что это большой бренд для Дагестана, да и для всего российского футбола. Могу только высказать пожелания в поддержку «Анжи».

Самое памятное событие? Вообще весь тот период, который я провeл в клубе, вспоминаю с теплотой, как и Дагестан, гостеприимных людей. Только положительные эмоции от тех шести месяцев, что я провeл в клубе», – сказал Беленов.

  • Беленов сейчас выступает за «Уфу».
  • В прошлом десятилетии махачкалинцы участвовали в Лиге Европы.
  • Главное достижение в РПЛ – 3-е место в 2013 году.

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Источник: «Чемпионат»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +6040

    Viper for CSKA 54 минуты назад

    Такой большой бренд, так сильно всем нужен, что перестал существовать. Логика.

    1
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    Рейтинг: +76

    Назарян 1 час назад

    Беленов... белены обьелся

    1
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    Рейтинг: +1819

    Bozigit 1 час назад

    Красавец

    1
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    Рейтинг: +499

    3meeeD 1 час назад

    "Бренд для всего российского футбола"
    Угарнул в голосину.Вне Дагестана ,уверен,что всем пох..боку

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