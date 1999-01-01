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В «Факеле» уверены, что все недочеты на стадионе будут устранены до 6 июля

Представители «Факела» негативно отреагировали на слова гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова о том, что клуб не должен был получить лицензию для участия в РПЛ.

По информации Metaratings, в воронежском клубе уверены, что все недочеты на домашнем стадионе будут устранены к назначенному РФС сроку 6 июля.

Ситуацию держит на контроле правительство области. Губернатор лично курирует этот вопрос.

  • «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
  • «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.

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Источник: Metaratings

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Сегодня, 01:12
Комментарии1
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    Рейтинг: +137

    Salt-N-Pepa 45 минут назад

    Надеюсь Факел устранить недостатки до начала чемпионата, а Нагучев, Газизов и прочие нахлебники будут лежать в луже из собственных желчи и мочи.

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