В «Факеле» уверены, что все недочеты на стадионе будут устранены до 6 июля

Представители «Факела» негативно отреагировали на слова гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова о том, что клуб не должен был получить лицензию для участия в РПЛ.

По информации Metaratings, в воронежском клубе уверены, что все недочеты на домашнем стадионе будут устранены к назначенному РФС сроку 6 июля.

Ситуацию держит на контроле правительство области. Губернатор лично курирует этот вопрос.