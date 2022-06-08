В «Факеле» уверены, что все недочеты на стадионе будут устранены до 6 июля

Представители «Факела» негативно отреагировали на слова гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова о том, что клуб не должен был получить лицензию для участия в РПЛ.
По информации Metaratings, в воронежском клубе уверены, что все недочеты на домашнем стадионе будут устранены к назначенному РФС сроку 6 июля.
Ситуацию держит на контроле правительство области. Губернатор лично курирует этот вопрос.
- «Факел» напрямую вышел в РПЛ, заняв второе место в ФНЛ.
- «Уфа» может заменить воронежский клуб в РПЛ, если «Факел» не исправит замечания РФС.
Источник: Metaratings