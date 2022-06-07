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  • «Это точно не фейк». Агент Головина – о предложении «Ньюкасла»

«Это точно не фейк». Агент Головина – о предложении «Ньюкасла»

7 июня 2022, 18:26

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на новость, что монегаски зимой отклонили 40-миллионное предложение «Ньюкасла» по россиянину.

– Это точно не фейк. Переговоры между «Монако» и «Ньюкаслом» по Саше Головину были. Подробности, естественно, раскрыть не могу.

– Самому Александру интересно было бы поиграть в клубе английской Премьер-лиги?

– Да, интересно.

– ЦСКА продал Головина «Монако» за 30 миллионов евро. Сколько сейчас «Монако» хочет за россиянина?

– Это я без понятия.

  • В прошедшем сезоне хавбек провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
  • Рыночная стоимость Головина – 25 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Монако Ньюкасл Головин Александр
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