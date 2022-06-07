«Это точно не фейк». Агент Головина – о предложении «Ньюкасла»

Александр Клюев, агент полузащитника «Монако» Александра Головина, отреагировал на новость, что монегаски зимой отклонили 40-миллионное предложение «Ньюкасла» по россиянину.
– Это точно не фейк. Переговоры между «Монако» и «Ньюкаслом» по Саше Головину были. Подробности, естественно, раскрыть не могу.
– Самому Александру интересно было бы поиграть в клубе английской Премьер-лиги?
– Да, интересно.
– ЦСКА продал Головина «Монако» за 30 миллионов евро. Сколько сейчас «Монако» хочет за россиянина?
– Это я без понятия.
- В прошедшем сезоне хавбек провел за «Монако» 40 матчей, забил 4 гола и сделал 8 ассистов.
- Рыночная стоимость Головина – 25 миллионов евро.
Источник: Metaratings