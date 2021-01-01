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Газизов: «Лучше бы, чтобы председателем совета директоров «Уфы» был Владимир Владимирович Путин»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о роли Ростислава Мурзагулова в управлении клубом.

«Мурзагулов в свое время был одним из людей, кто был инициатором создания ФК «Уфа». С января 2022 года он не является работником клуба после отъезда, не занимался игроками и прочим управлением. Он помогал нам как председатель попечительского совета работать с властью.

У вас вопрос, не лучше ли было бы, чтобы его не было? Лучше бы, чтобы председателем совета директоров клуба был Владимир Владимирович Путин. Но мы не будем так говорить. Глава республики знает, что происходит в клубе на сто процентов», – заявил Газизов.

  • Мурзагулов возглавлял попечительский совет «Уфы».
  • После ухода с госслужбы он уехал жить в Испанию.
  • Башкирская команда вылетела из РПЛ по итогам сезона-2021/22.

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Источник: «Матч ТВ»

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Сегодня, 17:23
Комментарии1
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    Рейтинг: +5931

    Добрый Бобер 17 минут назад

    Тогда бы Уфа проводила бы референдум на каждом гостевом стадионе, с целью сделать его домашним.

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